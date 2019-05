De Wever: “Pensioenleeftijd moet omhoog, als levensverwachting stijgt”

"We moeten langer werken als we de pensioenen betaalbaar willen houden", dat vinden 4 op de 10 mensen - mensen die de Stem van Vlaanderen hebben ingevuld. En opvallend: vooral de jongere en oudere werknemers zien dat zitten, de middengroep minder. Ook N-VA voorzitter De Wever vindt dat we op termijn langer moeten werken, omdat we nu eenmaal ook almaar langer leven. Maar da's niks voor de volgende regering zegt hij, da's voor later.

De pensioenen kunnen vlak voor de meet nog hét campagnethema worden van deze verkiezingen. Alle linkse oppositiepartijen en het Vlaams Belang willen de wettelijke pensioenleeftijd opnieuw verlagen tot 65. De rest noemt dat onbetaalbaar. Maar N-VA wil de leeftijd nog verhogen.

De regering besliste deze legislatuur dat we 45 jaar moeten werken, tot maximum 67 - eerder was dat 65.

Maar de N-VA zegt in deze campagne: de 67 kan in de toekomst toenemen, nu moet men 45 jaar werken. CD&V houdt ook aan de hervorming: 67 jaar, of 45 jaar werken. Ook Open Vld blijft bij de 67, en 45 jaar loopbaan.

De sp.a wil dat iedereen terug op 65 met pensioen kan, na 42 jaar werken. Groen blijft bij 67, maar zegt: na 42 jaar heb je een volledige loopbaan. Vlaams Belang is zeer genereus: op 65 of al met pensioen na 40 jaar werken. Net zoals PVDA, die wil terug naar 65 of naar 40 jaar werken voor vrouwen, en 45 jaar voor mannen.

Allemaal voorstellen waarmee ze campagne naar zich toe willen trekken.