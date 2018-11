De Wever over coalitie Antwerpen: "Voor een partij gekozen, niet tegen"

Bart De Wever (N-VA) heeft gekozen om in Antwerpen een coalitie te vormen met sp.a en Open Vld. CD&V zal in dit voorstel niet mee regeren in Antwerpen. Volgens De Wever heeft N-VA gekozen voor een partij en niet tegen iemand. Maar hij begrijpt dat veel kiezers van de N-VA en de sp.a dit geen fijne gedachte vinden vandaag.

Bart De Wever benadrukt dat hij voor deze gesprekken voor een partij heeft gekozen en niet tegen een partij. Waarmee hij verwijst naar het feit dat hij niet met CD&V rond de tafel gaat zitten. "De hoofdzaak is dat de kiezer beslist heeft. Na het afhaken van Groen bleven er slechts twee opties over die voldoende zetels gaven."

Voor veel kiezers geen fijne gedachte

"Iedereen is zes jaar later iemand anders", zei de Wever ook over zijn beslissing om met sp.a en Open Vld rond de tafel te zitten. Maar hij beseft wel "dat er veel kiezers van de N-VA en de sp.a dit geen fijne gedachte vinden vandaag. Kiezen is verliezen", zegt hij daarover, "volgens mij is dit de garantie op het meest stabiele bestuur, die zes jaar lang robuust kan verdergaan", gaat De Wever verder. "Het is geen evidente coalitie, dus het worden pittige onderhandelingen, maar een stad kan niet onbestuurbaar zijn."

Hoe moet het nu verder?

"Elke partij zal hoofdstuk per hoofdstuk kennis nemen van de tekst die ik heb geschreven en kijken hoe we die kunnen omturnen naar iets waar iedereen achter staat", besluit De Wever.