De Wever: "Mensenhandel brengt meer op dan drugssmokkel"

"Je kan met mensenhandel nóg meer verdienen dan met drugssmokkel." Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever deze middag gezegd in VTM NIEUWS. “Het is de grootste lucratieve post van de georganiseerde misdaad. Europa moet daar dringend een einde aan maken. We moeten de grenzen sluiten.”

Deze voormiddag zijn de eerste migranten van het reddingsschip Aquarius aangekomen in de haven van Valencia. De door Italië en Malta afgewezen migranten zaten negen dagen op zee. Aan boord van het reddingsschip en twee escorterende boten bevinden zich 629 mensen uit 26 landen die op zee werden gered. De Spaanse regering deelde al mee dat ze de situatie van de opvarenden geval per geval gaat bekijken. De Wever beseft dat Spanje moeilijk anders kon dan de vluchtelingen aanvaarden, maar hij trekt wel aan de alarmbel.

“Europa beleeft op dit moment een enorme migratiecrisis, de ergste sinds de Tweede Wereldoorlog. We hebben de buitengrenzen niet onder controle", zei hij deze middag in de studio van VTM NIEUWS

"Grenzen moeten dicht"

“We moeten die massale illegale migratiestroom naar Europa durven stoppen. Laat ons de grenzen sluiten. Anders verdrinken mensen op zee, zijn er drama’s met mensen die hier ronddwalen maar die eigenlijk geen papieren hebben… De meeste mensen die in Valencia met die boot aankomen, zullen nooit asiel krijgen”, aldus De Wever.

Meer geld dan drugs

Volgens De Wever komen die migranten uit Nigeria en zelfs Bangladesh. “Die komen met het vliegtuig naar Turkije, reizen door naar Noord-Afrika om daar op zo’n bootje te geraken. Dat is mensenhandel waar enorm veel geld mee verdiend wordt. Dat is de grootste lucratieve post van de georganiseerde misdaad, nog meer dan drugs kan je nu verdienen aan dit soort dingen. Daar moet Europa een einde aan maken door de grenzen te sluiten.”

De Wever wil nu de juiste standpunten naar voren brengen. “Als mensen niet meer in Europa kunnen geraken, dan zullen ze er ook niet meer voor betalen. Je ziet dat het standpunt in Italië doordringt en dat de Duitse regering daar bijna over struikelt. Naar mijn aanvoelen staat Europa op dit moment op kantelen. We gaan een moeilijke periode tegemoet als we de grenzen sluiten, maar dan is het tenminste achter de rug."