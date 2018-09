De Wever lanceert platform om verdachte zaken te melden

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) lanceert vandaag het online platform ‘Shield’, waarop bedrijven, burgers en politie info kunnen uitwisselen over verdachte zaken in de omgeving. Dat schrijft ‘De Morgen’.

De Wever haalt de mosterd in New York, waar ze zo’n informatienetwerk invoerden na de aanslagen van 9/11. Het platform zal worden ingezet om de strijd tegen criminaliteit en cocaïnesmokkel in de haven te versterken.

De Antwerpse versie wordt in eerste instantie enkel opengesteld voor bedrijven. Elke firma krijgt een contactpersoon die met een speciale machtiging van de overheid informatie kan delen. Op termijn zouden ook gewone burgers worden betrokken. Zo kan het schild worden uitgebreid naar scholen, sportclubs en andere verenigingen.

"Aandacht afgeleid"

De voormalige politiecommissaris Jinnih Beels, die in Antwerpen opkomt voor sp.a, heeft vragen bij het systeem. Wat als burgers elkaar onterecht aangeven? Of het recht in eigen handen nemen? "Eerst heeft dit bestuur de wijkteams van de politie afgebouwd. Nu legt het de verantwoordelijkheid van de wijkagent bij de burger", zegt Beels. "En intussen wordt de aandacht afgeleid van het Stroomplan (federaal actieplan tegen drugs, ADB), dat absoluut niet loopt zoals het moet."

"Geen kliklijn"

De woordvoerder van De Wever benadrukt dat Shield niet zomaar een kliklijn wordt. Bovendien werken politie en burger wel vaker samen. Zo verwijst hij naar de buurtinformatienetwerken. In die zogenaamde BIN's houden burgers, handelaars en politie elkaar op de hoogte van verdachte zaken. Shield bouwt verder op dat principe.