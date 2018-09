De Wever krijgt wind van voren over zijn 'war on drugs'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) krijgt de wind van voren over zijn antidrugsbeleid. "De war on drugs werkt niet. We hebben schietpartijen, dodenlijsten, granaten. En de criminaliteit zit achter de gevels", zegt sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels in het eerste live verkiezingsdebat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in VTM NIEUWS. "We moeten de markt ontwrichten en de grote jongens pakken."

De Wever verdedigt tijdens het debat zijn 'war on drugs' van de afgelopen jaren. "Maar als burgemeester houdt je bevoegdheid ergens op", zegt de N-VA'er wel. "Die aanslagen en liquidaties zijn er al vijftien jaar en zijn niet uit de lucht komen vallen. Ik heb vanaf dag één de mensen en instanties rond de tafel gebracht."

Maar dat is onvoldoende volgens Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer. "De drugscriminaliteit blijft een probleem in Antwerpen", zegt De Backer aan VTM NIEUWS. "Vandaag pakken ze de kleine vissen, maar niet de grote haaien. Die moet je pakken via hun zwart geld dat ze genereren via die drugstrafiek."

Vorige week waarschuwde De Wever in een interview nog dat de cocaïnemaffia zich inkoopt in de haven, de gemeenschappen én binnenkort mogelijk ook in de politiek. "Voor sommige gemeenteraadsleden durf ik mijn hand niet in het vuur steken", zei hij toen. Dat zijn geen verdachtmakingen, zegt de burgemeester nu. "Ik heb niemand verdacht gemaakt, ik heb niet gesproken over corruptie of strafbare zaken", klinkt het.

Sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels vindt het ongezien dat De Wever die uitspraken doet in de media, maar niet naar het gerecht stapt. "Als er concrete feiten zijn, moet men naar de politie stappen. Dat is de werking in de rechtsttaat. Ermee rondzwaaien in de media, dat is not done", zegt ze fel. "Ik mag hopen dat u de grote jongens in Borgerhout en de rest van Antwerpen kent. Als we die na zes jaar nog niet kennen, moeten we weer met achterstand beginnen", haalt ze uit naar De Wever. "Ondertussen hebben we schietpartijen, dodenlijsten en granaten."

Herbekijk hier het volledige debat: