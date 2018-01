De Wever: "Ik chanteer helemaal niemand"

"Ik chanteer helemaal niemand, ik geef enkel het standpunt van mijn partij weer." Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever na de uitspraak van premier Charles Michel. Die zei vanochtend op Bel RTL dat de "chantage van N-VA geen indruk maakt op hem".

Bart De Wever zei gisteren in VTM NIEUWS dat zijn partij de regering laat vallen als de meerderheidspartijen aandringen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Premier Michel zei daarop vanochtend dat hij zich niet laat chanteren, "niet door de oppositie en niet door meerderheidspartijen".

"Dit is mijn job"

Volgens De Wever is er helemaal geen sprake van chantage. "Ik geef enkel het standpunt van mijn partij weer, dat is mijn job", aldus de N-VA-voorzitter.

De Wever is ook formeel: "Er zal geen ontslag komen van Theo Francken". Maar wat dan als het lopende onderzoek de folterverhalen van teruggestuurde Soedanezen zou bevestigen? "We zullen dat onderzoek afwachten en de verantwoordelijkheden afwegen. Maar in deze zaak zal Theo Francken geen ontslag nemen", aldus De Wever. "Ik zal Theo Francken niet laten vallen, vandaag niet, morgen niet en overmorgen niet. Iemand die zijn job doet, moet je niet in de rug schieten".

“Ik chanteer niemand, ik geef alleen het standpunt van mijn partij”, zegt Bart De Wever na uithaal Premier. Francken is “blij met steun voorzitter” #VTMNIEUWS pic.twitter.com/LykeDJ6d1y — Karel Lattrez (@karel_lattrez) January 8, 2018

