De Wever: "Heb spijt van bepaalde uitspraken"

Gisteren gingen Bart De Wever (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) in het VTM NIEUWS-voorzittersdebat zwaar in de clinch. Het debat raakte zo verhit dat De Wever zijn collega-partijvoorzitter een "paljas" noemde. Iets wat bij Van Grieken in het verkeerde keelgat schoot. De Wever heeft vandaag spijt van die en andere uitspraken.

Nadat Bart De Wever deze week in een reportage van Paul Jambers Groen nog een “prulpartij” noemde, zegt hij vandaag in De Tijd dat Vlaams Belang “een partij is als iemand die elke dag een drol in een krant rolt, ze voor uw deur in brand steekt en dan wegloopt”. Die uitspraak kreeg vanavond een vervolg in het laatste voorzittersdebat bij VTM Nieuws. Toen VB-voorzitter Tom Van Grieken daar nogal heftig op reageerde, riep De Wever hem “paljas” toe.