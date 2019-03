De Wever gefrustreerd over gerecht: "Heel Antwerpen wil arrestaties zien"

Antwerps burgemeester Bart De Wever wijst in de aanpak van het drugsprobleem in zijn stad met de vinger naar het gerecht en de federale politie. “Onze stedelijke ‘War on Drugs’ verloopt goed, maar de gerechtelijke molen maalt langzaam, er zouden resultaten mogen komen”, zegt De Wever na afloop van de gemeenteraad gisterenavond aan VTM NIEUWS.

De Wever nuanceert wel meteen en zegt dat hij de mensen niet aanvalt: “Ik ga niet zeggen dat het parket niet werkt, die mensen verdienen een standbeeld.” Volgens de N-VA-voorzitter ligt een gebrek aan middelen aan de basis van het probleem. “Ik heb er federaal genoeg op aangedrongen om die diensten te versterken, voldoende slagkracht te geven, en wettelijk meer middelen te geven.”

De Wever is dan ook gefrustreerd dat de resultaten van zijn stedelijke ‘War on Drugs’ helemaal wordt weggespoeld. “Er wordt nu een beeld opgehangen dat het hier Sodom en Gomorra is.”

Praten met de buurt

Toch krijgt de burgemeester ook de kritiek dat hij nog niet in de geplaagde buurt Park Spoor Noord is geweest na de gewelddadige incidenten van de afgelopen weken. “Ik weet niet wie er iets aan heeft om meteen na zo’n incident met camera’s daar te verschijnen.”

De Wever zal daarom op een ‘buurtvergadering’ samen met een procureur van het Antwerpse parket uitleg geven aan de buurtbewoners over de genomen maatregelen en de stand van het onderzoek. Wanneer die vergadering zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

