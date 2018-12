De Wever geeft campagnefout toe: “Betreur dat dit het politieke debat heeft beïnvloed”

N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft toe dat zijn partij een fout heeft gemaakt met hun campagne tegen het VN-migratiepact. Die campagne veroorzaakte vanmiddag heel wat ophef nadat die enkele uren voor het kernkabinet online werd gepost. “Ik betreur dat dit het politieke debat heeft beïnvloed”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

“N-VA voelt sterk de behoefte om aan de bevolking uit te leggen wat er nu precies in dat Migratiepact staat. Er is daarom beslist om onze argumentatie op sociale media los te laten, maar men heeft daar foto’s bijgezet die toch ongelukkig waren”, aldus De Wever over de campagne zelf. “De campagne is zijn doel voorbijgeschoten en is zelf het onderwerp geworden van politieke strijd. Het gaat hier niet om onvrede tegen mensen.”

Ook de timing van de campagne was zeer ongelukkig. Die werd twee uur voordat het kernkabinet zou samenkomen gelost. Uiteindelijk werd het kernkabinet zelfs opgeschort door de ophef die er was ontstaan. Maar het was zeker geen drukkingsmiddel om aan te sturen op de val van de regering, zegt De Wever.

Politiek debat

“Een campagne op sociale media heeft niet de bedoeling om de reguliere media te halen, laat staan de politieke agenda te bepalen. Het was niet onze bedoeling om het politieke debat te beïnvloeden. Ik betreur dat dat is gebeurd”, zegt De Wever.

Over de crisis die er op dit moment is rond het Migratiepact zegt De Wever nog dat ze hun standpunt over het Migratiepact al weken klaar hebben, maar dat ze zich hebben ingehouden om het politieke debat in de regering niet te bemoeilijken. "Terwijl we op dit moment spreken, wordt daar binnen de regering aan gewerkt en doet onze vice-premier alles om uit die politieke problemen te komen. Wij willen dat pact niet goedkeuren. Dat kan ik niet ontkennen. En iedereen heeft door dat het voor ons belangrijk is. Maar we willen niet de val van de regering. En we gaan ons best doen om dat te vermijden."