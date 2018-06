De Wever: "Donderslag bij heldere hemel"

N-VA krijgt zware klappen in De Grote Peiling, die de verkiezingsresultaten voorspelt, mochten we vandaag naar de stembus trekken. Partijvoorzitter Bart De Wever had de bui niet voelen aankomen, dat vertelde hij zelf aan VTM NIEUWS. Groen gaat er dan weer op vooruit. "Mensen zijn de harde taal en bullebakkerij beu", zegt voorzitster Meyrem Almaci.

Als we met zijn allen zondag naar de stembus zouden trekken, haalt N-VA nog 26,5 procent van de stemmen, dat is bijna zes procent minder dan bij de vorige verkiezingen in 2014. Die cijfers zijn afkomstig uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir.

De voorzitter van N-VA had de klap niet zien aankomen, bevestigt hij aan VTM NIEUWS. "Maar het is voor onze aanhangers een signaal dat de verkiezingen nooit gewonnen zijn", zegt hij. Hij roept dan ook op tot actie: "Elke slag tot 14 oktober, moet binnengehaald worden."

Mawda

De grote vraag is of het het verhaal rond de doodgeschoten peuter Mawda N-VA parten speelt. Bart De Wever pretendeerde toen dat de ouders van het kind mee verantwoordelijk waren voor haar dood. De uitspraak stootte op veel protest en resulteerde in een witte mars met zo'n 1.500 aanwezigen.

Volgens De Wever monitort N-VA zelf ook de publieke opinie naar aanleiding van wat de partij doet en zegt. "We hebben geen enkel signaal gekregen dat onze aanhang zou afhaken", zegt de partijvoorzitter daarover.

Groen gaat erop vooruit

Voor de groenen bracht De Grote Peilig een gunstig verkiezingsresultaat. Sinds de verkiezingen van 2014 gaan ze er in deze peiling met 3,8 procent op vooruit, wat hen de vierde grootste partij van Vlaanderen maakt.

"Mensen zijn de harde taal, bijvoorbeeld rond het Koerdische kindje dat haar leven verloor door een politiekogel, echt beu", klinkt het bij Groen-voorzitster Meyrem Almaci. "Er is daarnaast stilstand op vlak van daden en wij brengen een hoopvol alternatief."

