De Wever: "Doe zo voort, Theo!"

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zijn partijgenoot Theo Francken in de bloemetjes gezet tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA in Mechelen. “Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg: voortdoen Theo!”, zei De Wever, waarop luid applaus weerklonk in de zaal.

Staatssecretaris Francken kreeg de laatste weken zware kritiek door de Soedankwestie. Maar de partijleden blijven hem op handen dragen. De Wever benadrukte in zijn toespraak zijn steun voor het beleid van de staatssecretaris. "Sinds 1 januari is de partij gegroeid met bijna zeshonderd nieuwe leden. Zeshonderd op twaalf dagen, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Hoe zou dat toch komen?"

"Geen Spaanse herberg"

Het grootste deel van de nieuwjaarsspeech ging over migratie en identiteit. “Vlaanderen is ons huis, onze thuis. Dat huis is geen burcht, maar ook geen Spaanse herberg”, zei De Wever. “ "Wij verwerpen racisme én wij verwerpen naïviteit. In ons huis gelden er huisregels. Wie die nog niet kent, helpen we graag en ruimhartig om ze aan te leren."

"Doe zo voort, Theo!"

De Wever verwees ook naar de kritiek op Francken. "Sommigen kunnen het maar niet laten om feitelijk alle deuren en ramen open te wrikken. Het zijn dezelfden die zich een morele superioriteit aanmeten die feitelijk niks anders is dan een gebrek aan verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Het zijn dezelfden die gretig inhakken op degenen die net vanuit dat algemeen belang de regels proberen toepassen. Er is iemand in de zaal die daar stilletjes aan over kan meespreken. Maar gelukkig is hij een flinke kerel die lid is van een flinke partij. En ik denk dus dat ik namens iedereen spreek als ik zeg: voortdoen Theo!"

Voorzitter

Eerder op de avond zei De Wever in een interview met VTM NIEUWS dat Francken een goede opvolger voor hem zou zijn. "Als ik morgen doodval, heb ik er geen bezwaar tegen dat Theo Francken mijn stoel zou overnemen", zei hij. "Francken ligt goed bij onze achterban, dat heb ik al gemerkt".

"Laat de Catalaanse leiders vrij!"

De Wever had het ook over de Catalaanse kwestie. "Nog nooit is mijn geloof in Europa zo geschokt als in 2017", zegt hij over het onafhankelijkheidsreferendum. "Zeg één ding duidelijk aan Madrid: laat de Catalaanse leiders vrij. Laat ze vrij!"