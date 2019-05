De Wever bood ontslag aan na eerste (tegenvallende) resulaten

Bart De Wever heeft afgelopen zondag zijn ontslag aangeboden als N-VA-voorzitter, na de eerste tegenvallende verkiezingsresultaten. Dat zegt hij in ‘Jambers in de Politiek’. "Ik heb met de partijtop overlegd of we geen snelle wissel moesten doorvoeren, maar dat vonden ze geen goed idee. En achteraf ik ook niet. Want dan zouden we de partij helemaal in chaos hebben gestort”, klinkt het.

De eerste resultaten afgelopen zondag waren barslecht voor N-VA. Het leek erop dat de Vlaams-nationalisten een derde van haar kiezers zou verliezen. “Toen dacht ik: ik kan u heel gelukkig maken en als een vrij man thuiskomen, verlost van verantwoordelijkheden”, geeft De Wever toe aan zijn vrouw. “Toen werd het geleidelijk beter, we hebben een uppercut gekregen, maar zijn niet knock-out.”

De Wever geeft wel toe dat hij zijn ontslag heeft aangeboden als partijvoorzitter. “Toen de eerste resultaten binnenkwamen, heb ik aan Geert Bourgeois, Jan Jambon, Theo Francken en de ondervoorzitters gevraagd of we geen snelle wissel moesten doorvoeren”, geeft hij toe. “Maar dat vonden ze een heel erg slecht idee. En ik vond dat uiteindelijk ook, want dat zou de partij volledig in chaos hebben gestort. Maar moest de oorspronkelijke trend zich hebben doorgezet, dan moest het stoppen.”

