Er is een akkoord in Antwerpen. Bart De Wever (N-VA) heeft sp.a en Open Vld kunnen overtuigen om de komende zes jaar de stad te besturen.

De coalitievorming in Vlaanderens grootste heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is de beslissing dan toch gevallen. N-VA gaat met Open Vld en sp.a in zee. Dat hebben de kopstukken van de partij alvast beslist.

Die zullen het bestuursakkoord nu voorleggen aan hun achterban. Als ook zij hun fiat geven, heeft Antwerpen een nieuw stadsbestuur.