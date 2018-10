De verkiezingscampagne op Facebook? Die wint Vlaams Belang

Sociale media zijn in de politiek niet meer weg te denken. Zeker nu de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen volop loopt, zet elke partij er massaal op in, al dan niet met gesponsorde posts. En wat blijkt? Vlaams Belang steekt op Facebook met kop en schouders boven de rest uit.

Drie maanden al is Vlaams Belang heel bewust bezig met een strategie op sociale media. En dat loont, als je naar de statistieken op Facebook kijkt. De partij is veruit de grootste in Vlaanderen, zowel wat het aantal volgers betreft als het aantal interacties.

Vlaams Belang kreeg bijvoorbeeld de afgelopen maand meer dan 410.000 interacties bij posts op zijn pagina. Het gaat dan om reacties, duimpjes, boze of verdrietige smileys bij een bericht, maar ook hoeveel keer een bepaalde foto of video is gedeeld.

Virale video's

De meeste reacties haalde de partij bijvoorbeeld met twee virale video’s die allebei een vechtpartij laten zien uit het buitenland en dus in se weinig met de gemeenteraadsverkiezingen te maken hebben.

Opvallend: Vlaams Belang postte daarbij twee keer exact dezelfde tekst, met als boodschap: “We staan op het punt de controle over ons continent te verliezen. Onze mensen worden volledig in de steek gelaten en overgeleverd aan pure barbarij. Ook in ons land.” De eerste video werd meer dan 2 miljoen keer bekeken, de andere meer dan 1,1 miljoen.

Zes keer meer dan N-VA

Met de meer dan 410.000 interacties op 30 dagen tijd doet Vlaams Belang het maar liefst zes keer beter dan N-VA, dat op 65.000 blijft steken. Groen, sp.a en PVDA schommelden rond de 30.000 interacties, CD&V en Open Vld bengelen helemaal achteraan met amper 17.000 en 13.000 interacties.

Volgers

Vlaams Belang kon N-VA in augustus al voorbijsteken als populairste Facebookpagina van de Vlaamse partijen wat betreft het aantal volgers. De partij deed dat door heel bewust massaal berichten, foto’s en filmpjes te beginnen posten.

“Vlaams Belang gaat echt voor verontwaardiging, voor de kwaadheid van de mensen. Van alle politieke partijen zijn zij diegenen die de meeste boze emoticons krijgen als reactie op hun posts, veel meer dan andere partijen”, verklaarde Kenneth Dee, digitale media-expert bij VTM NIEUWS, het succes toen.

223.000 volgers

Op amper twee maanden tijd steeg het aantal volgers van de extreemrechtse partij zo van een kleine 130.000 naar 215.000. In de maand september vlakte de stijging wat af, de partij klokte begin deze maand uiteindelijk af op net geen 223.000 volgers.

Bart Claes, hoofd sociale media van de partij, maakt zich bovendien sterk dat de overgrote meerderheid daarvan uit Vlaanderen komen, en niet uit het buitenland. Vlaams Belang post ook veel meer, gemiddeld 3,8 berichten per dag, wat meer dan het dubbel is van bijvoorbeeld sp.a of Open Vld.

Explosieve groei

“Bij de vorige verkiezingen van 2014 hadden wij bijna geen aanwezigheid op sociale media”, zegt Claes nog. “Sindsdien zijn we aan een inhaaloperatie begonnen, en zetten we heel hard in op engagement met ons publiek. De laatste maanden hebben we dat ook met succes kunnen omzetten in volgers.”

Na Vlaams Belang en N-VA (153.000 volgers) volgen de andere partijen op ruime afstand (zie grafiek). Groen vormt de middenmoot, kon er op een jaar tijd een kleine 10.000 volgers bij doen en staat momenteel op net geen 70.000 volgers. Open Vld, dat een jaar geleden nog amper 16.000 likes had, kon zijn aantal volgers meer dan verdrievoudigen en haalt er nu 54.000. CD&V, dat na het debacle met de Indische likes in de zomer bijna 10.000 buitenlandse volgers van zijn pagina verwijderde, bengelt opnieuw achteraan en heeft er maar nipt meer dan PVDA.