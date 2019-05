De Stem van Vlaanderen: Rutten en Crombez in debat

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei hebben we ook vandaag een duel van twee toppolitici, in het kader van onze Stem Van Vlaanderen. Vanmiddag zijn dat Gwendolyn Rutten, voorzitster van de Open-VLD, een partij die lid uitmaakt van de ontslagnemende regering, en John Crombez, voorzitter van oppositiepartij sp.a. Volg het debat hier live.

Rutten verbaasde vriend en vijand vrijdag met een paginagrote brief in de kranten waarin ze haar collega- partijvoorzitters opriep tot hoffelijkheid in de debatten.