De stadslijst VLD-Groen-M+ gaat Mechelen alleen besturen

De coalitiegesprekken tussen de Mechelse stadslijst, een kartel tussen Vld, Groen en M+, zijn stopgezet. De stadslijst, die een absolute meerderheid van 25 op 43 zetels behaalde, heeft beslist om zonder coalitiepartner verder te gaan. "Het is de beste garantie om ons positief project verder te verwezenlijken", zegt burgemeester Bart Somers.

Meteen nadat de uitslagen bekend werden op 14 oktober liet Somers weten dat hij met CD&V rond de tafel zou gaan zitten, ondanks de behaalde absolute meerderheid. Dinsdag blijkt dat de stadslijst liever alleen verder gaat en CD&V naar de oppositie verwijst.

"Na lang wikken en wegen hebben we deze beslissing genomen. Het mandaat dat de kiezer ons gaf, is dusdanig groot dat we op eigen kracht ons project willen verwezenlijken", zegt Somers. "We zijn vereerd, enthousiast en erg gemotiveerd door dat mandaat, we dragen een grote verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat we beter alleen verder gaan om een coherent, duidelijk beleid te voeren."

CD&V reageert ontgoocheld. "Wij hadden gehoopt om het positieve beleid van de voorbije jaren verder te voeren", zegt schepen Stefaan Deleus. "Dat beleid was het resultaat van een goede samenwerking, waarbij iedere partner water bij de wijn deed. Dat beleid sloeg aan en zorgde voor het nodige draagvlak bij alle Mechelaars."