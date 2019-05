De Ronde van Freek: Stel je vraag aan Koen Geens (CD&V)

Maandag start Freek Braeckman met zijn 'De Ronde van Freek', de verkiezingsreeks van VTM NIEUWS. Op maandag heeft Freek het over drugs.

In 2017 is er in België 41,5 ton cocaïne in beslag genomen. Samen 2 miljard euro. (Bron: STATBEL) Antwerpen moet alleen Barcelona en Zürich laten voorgaan als Europese grootverbruiker. (Bron: Europees Drugsagentschap).

Het gebruik van cocaïne wordt tegenwoordig als 'normaal' beschouwd bij de jongeren. Vooral mannen gebruiken het tijdens het uitgaan. En als ze er toch vanaf willen wordt het hen extra moeilijk gemaakt omdat hun telefoonnummers bijvoorbeeld, doorverkocht worden aan dealers overal in het land. Zo krijgen ze maanden na hun laatste gebruik nog berichtjes van onbekende nummers met de vraag of ze nog cocaïne willen kopen...

Ons land krijgt het probleem maar moeilijk onder controle. Straks zit Justitieminister Koen Geens (CD&V) in onze studio. Heb jij een vraag voor Geens? Stel ze ons via onderstaand formulier.

