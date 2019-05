Met nog minder dan twee weken voor de verkiezingen, blikt Freek Braeckman elke dag vooruit in 'De Ronde van Freek'. In dat kader zit dinsdag minister van Groene Energie Bart Tommelein (Open Vld) in de studio. Heb jij een vraag voor de minister? Stel ze via onderstaand formulier.

