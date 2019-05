De kans is zeer groot dat u op een plek woont waar er méér fijn stof hangt dan goed voor u is - 95% van de Vlamingen woont op zo'n plek. De Ronde van Freek buigt zich vandaag over de kwaliteit van de lucht in ons land.

Freek ging het fijn stof meten op een plek in Vlaanderen waar een snelweg dwars door een dorp snijdt - Houthalen-Helchteren.