De Gucht: "Francken kan niet aanblijven"

Gewezen minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) vindt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moet opstappen. Dat schrijft hij in zijn column in Het Laatste Nieuws en bevestigt hij aan VTM NIEUWS, na getuigenissen over martelpraktijken op Soedanezen die vanuit België werden teruggestuurd naar hun land.

"Francken werd op voorhand gewezen op dit risico (...) Hij en de ganse regering zijn verantwoordelijk voor wat zich heeft afgespeeld in Khartoem. In een democratie die naam waardig moeten daar politieke consequenties aan verbonden worden. Francken kan niet langer staatssecretaris blijven. Hij is daar politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt voor", aldus De Gucht, die de bal meteen in het kamp van zijn partij Open Vld legt. "Een liberale partij die naam waardig kan dit niet laten passeren", luidt het.

In De Morgen wijzen de Verenigde Naties Francken met de vinger. "Nee, wij weten niet wat er met de Soedanezen is gebeurd", zegt Vanessa Saenen van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN. Francken had nochtans gezegd dat de VN "vanaf dag één" betrokken waren bij hun repatriëring, klinkt het.

Meer weten?