De Grote Peiling: Vlaams Belang rukt op, Groen verliest terrein

Als we op dit moment naar de stembus zouden moeten, dan wordt Vlaams Belang de derde grootste partij van Vlaanderen.. N-VA blijft wel duidelijk de grootst. Groen verliest in tegenstelling tot de laatste peiling wat terrein. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir.

N-VA verliest ten opzichte van de verkiezingen in 2014 meer dan vier procent, maar blijft wel uitgesproken de grootste partij. Met 28,1 procent laat de partij CD&V (17,1 procent) ver achter zich.

Rechts rukt op

Opvallend: Vlaams Belang scoort erg hoog. In 2014 haalde de partij van Tom Vangrieken maar 5,8 procent, in de nieuwe peiling komt ze uit op 14,8 procent. Daarmee wordt Vlaams Belang de derde partij van Vlaanderen.

Ook Groen scoort beduidend hoger dan bij de vorige verkiezingen (12,1 procent tegenover 8,6 procent in 2014), maar verliest wel duidelijk tegenover de laatste peiling in februari 2019. Toen werd de partij van Meyrem Almaci de tweede partij van Vlaanderen, maar nu zakt ze dus naar plaats vier.

Open Vld en sp.a verliezen fors in vergelijking met de verkiezingen van 2014. De liberalen hebben nu zo’n vier procent minder (11,2 procent tegenover 15,5 procent in 2014), de socialisten verliezen exact drie procent (11 procent nu tegenover 14 procent in 2014).

Brussel

In Vlaanderen is Groen de vierde partij, maar in Brussel scoren de groenen veel beter. Daar is Ecolo met 22,9 procent de grootste partij. Ter vergelijking: in 2014 haalde de partij nog maar 10,5 procent. De PS, die in 2014 nog 24,9 procent van de stemmen haalde, zakt naar de tweede plaats met 17,3 procent. Ook de MR krijgt klappen in Brussel: vijf jaar geleden haalde de partij nog 23,1 procent, vandaag zou dat maar 15,5 procent meer zijn.

Wallonië

In het zuiden van het land blijft de PS de grootste partij. Ze behaalt 28,5 procent (tegenover 32 procent in 2014). MR houdt stand als tweede grootste partij, maar verliest wel terrein (22.7 procent tegenover 25,8 procent in 2014). Ecolo doet goede zaken en wordt de derde Waalse partij. De groenen halen vandaag 19,1 procent, terwijl dat in 2014 maar 8,2 procent was.