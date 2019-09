De Grote Peiling: Vlaams Belang haalt meeste zetels, liberalen grootste familie

Zoals de kaarten nu liggen, is Vlaams Belang met 25 zetels de grote slokop. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. N-VA verliest vier zetels en landt op 21. De liberale familie (MR en Open Vld) wordt met 28 zetels de grootste familie.

Bij de verkiezingen in mei was de socialistische familie nog goed voor het meeste zetels. PS en sp.a haalden samen 29 zetels. Maar in de huidige peiling krijgen beide partijen wat klappen en landen ze op 23 zetels.

Vlaams Belang is de grote winnaar en zou nu 25 zetels behalen. Daarmee steekt de partij van Tom Van Grieken N-VA voorbij, want die partij haalt nu nog maar 21 zetels.

De liberale familie van MR en Open Vld wordt de grootste familie van het land. Beide partijen halen in totaal 28 zetels.