De Grote Peiling: Socialisten opnieuw grootste politieke familie

Zoals de kaarten nu liggen, wordt de socialistische familie opnieuw de grootste van het land. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Sp.a en ps zouden samen 29 zetels halen. Bij de vorige peiling haalde de groene fractie nog het meeste zetels.

Bij de vorige peiling in februari scoorden Groen en Ecolo opvallend goed. Dat leverde hen op dat moment ook 29 zetels op. "Groen slaagt er niet in om het klimaatthema te verzilveren”, zegt Noël Slangen, politiek analist voor VTM NIEUWS en HLN. “De groene campagne loopt vast. De partij van Almaci en Calvo valt terug naar het niveau dat ze in de peilingen van de afgelopen jaren ook al haalde.” De groene fractie zou nu nog 26 zetels halen, dat zijn er nog altijd 12 meer dan bij de verkiezingen in 2014.

De socialistische familie wordt volgens De Grote Peiling opnieuw de grootste. Sp.a en ps zijn samen goed voor 29 zetels, waardoor zij een belangrijke positie zouden kunnen innemen in de regeringsonderhandelingen. Bij de vorige verkiezingen in 2014 was de familie ook de grootste, maar dat leverde hen wel geen plaatsje aan de regeringstafel op.

N-VA blijft ook tijdens deze peiling de grootste partij, en haalt op haar eentje 27 zetels binnen. Opvallend: ook Vlaams Belang is goed voor 13 zetels, maar of dat voldoende is om het cordon sanitaire af te breken, valt nog af te wachten.