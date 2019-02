De Grote Peiling: partijen 'kibbelkabinet' toch geloofwaardig

De Vlaming vindt de leden van de voormalige Zweedse coalitie, N-VA, Open Vld en CD&V de meest geloofwaardige partijen. Dat blijkt uit de Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Ondanks het feit dat de federale regering al snel de naam 'het kibbelkabinet' kreeg, en dat de regering uiteindelijk gevallen is, blijft de Vlaming die partijen toch het meest bekwaam vinden.

Aan 996 Vlamingen werd gevraagd om de partijen een cijfer van nul tot tien te geven. Opvallend is dat de meeste kiezers hun partij van voorkeur een mooi rapport geven. Maar voor andere partijen zijn ze vaak streng. N-VA, Open Vld en CD&V scoren het hoogst op geloofwaardigheid. Vanuit oppositiekant sluit Groen zich opvallend aan bij deze koplopers. Sp.a zakt echter tot het peloton, waarin ook Vlaams Belang en PVDA zitten. Op het vlak van bekwaamheid scoren Groen en sp.a gelijkaardig. Maar ook hier scoren de voormalige Zweedse partners hoger.

Opvallend is dat de N-VA-kiezer Vlaams Belang (41 procent) en Open Vld (41 procent) geloofwaardiger vindt dan gewezen coalitiegenoot CD&V (28 procent). De CD&V-kiezer vindt dan weer de Zweedse partners N-VA (45 procent) en Open Vld (35 procent) het bekwaamst na de eigen politici, maar is over het algemeen karig met punten voor andere partijen. De kiezers van Groen vinden na hun eigen partij, die van sp.a (57 procent) en CD&V (56 procent) het meest bekwaam.