De Grote Peiling: N-VA krijgt klappen, Groen wordt derde grootste

Mochten er nu zondag federale verkiezingen zijn, zou de N-VA 7,4 procent minder stemmen halen dan bij de verkiezingen in 2014. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Groen, de partij van Meyrem Almaci, zou nu kunnen rekenen op 14,1 procent van de stemmen, 5,5 procent meer dan in 2014. Maar ook Vlaams Belang gaat er met 5,5 procent op vooruit.

N-VA blijft de grootste partij en haalt in de peiling 25 procent van de stemmen. Bij de verkiezingen van 2014 stemde nog 32,4 procent van de Vlamingen op de partij van Bart De Wever.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is teleurgesteld. "Dit is geen goede peiling voor ons", geeft hij toe aan VTM NIEUWS. "Ik zie ook dat al ons verlies naar Vlaams Belang gaat. Mensen zijn de migratiecrisis duidelijk beu."

CD&V

De tweede grootste partij blijft CD&V met 17,2 procent. Dat is 1,4 procent minder dan bij de vorige verkiezingen. Toen haalde de partij 18,6 procent. "Ik voel aan dat er wel vertrouwen is", reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke. "De lijn van respect, fatsoen en gezond verstand wordt geapprecieerd en dat weerspiegelt zich in de resultaten in de peiling."

Groen

Oppositiepartij Groen groeit opvallend en wordt de derde partij van Vlaanderen met 14,1 procent. De partij stijgt met 5,5 procent in vergelijking met de federale verkiezingen van 2014 en stijgt ook met 1,7 procent in vergelijking met onze laatste peiling van in juni dit jaar. "Er beweegt duidelijk iets in de maatschappij. Dat zie je in die peiling, mensen willen een groener beleid", stelt Groen-voorzitster Meyrem Almaci opgetogen. "Mensen willen oplossingen en die bieden wij hen."

Open Vld en sp.a

De Open Vld van Gwendolyn Rutten krijgt klappen mochten het zondag federale verkiezingen zijn. Haar partij doet het 2,7 procent slechter dan bij de vorige verkiezingen en wordt zo pas de vierde partij. "Het kan beter", geeft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten toe. "Maar peilingen zijn maar peilingen." Ook sp.a gaat er lichtjes op achteruit en haalt in deze peiling 1,9 procent minder stemmen.

Vlaams Belang

Een opvallende stijger bij deze peiling is het Vlaams Belang. De partij zou nu 5,5 procent meer stemmen halen dan bij de vorige verkiezingen en komt zo op 11,3 procent, in vergelijking met 5,8 procent in 2014. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is tevreden met het resultaat. "Steeds meer mensen zien dat de N-VA veel woorden, maar weinig daden heeft", zegt hij aan VTM NIEUWS. "De mensen laten zich niets meer wijsmaken."

PVDA

Maar ook PVDA doet het goed in de peiling. De partij stijgt met 1,6 procent en komt zo op 4,4 procent uit mochten het zondag verkiezingen zijn.

Francken opnieuw populairste

Naast de kiesintenties werd ook de populariteit van politici gemeten in De Grote Peiling. Aan de respondenten werd per politicus de vraag gesteld of ze wilden dat die persoon de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen of niet. Uit die populariteitsmeter blijkt dat 57 procent van de Vlaamse respondenten 'ja' aankruiste bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 29 procent kruiste 'nee' aan. Daarmee is (alweer) hij de populairste politicus van Vlaanderen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever moet zijn tweede plek afstaan aan premier Charles Michel (MR). 55 procent van de respondenten wil dat de premier de komende maanden een belangrijke rol speelt; 29 procent wil dat niet.

De Wever sluit de top drie af. 55 procent van de mensen heeft 'ja' geantwoord op die vraag en 32 procent 'nee'.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.