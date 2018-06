De Grote Peiling: N-VA krijgt klappen, Groen groeit

Als we zondag naar de stembus zouden trekken, haalt N-VA nog 26,5 procent van de stemmen, en dat is bijna zes procent minder dan bij de verkiezingen in 2014. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Daarnaast wordt Groen de grootste linkse partij van Vlaanderen.

Sinds de verkiezingen van 2014 gaan de groenen er met 3,8 procent op vooruit. Ze worden zo de vierde grootste partij van Vlaanderen.

(Lees verder onder de grafiek)

Oppositie

Aan de rechterzijde gaat Vlaams Belang fors vooruit. VB haalt 9,7 procent van de stemmen, 0,7 procent meer dan in onze vorige peiling, en begint in de nek van sp.a te ademen. Ook de links-radicalen van Peter Mertens blijven groeien: PVDA+ gaat van 2,8 procent in 2014 naar 6,2 nu.

Traditionele partijen

Alle traditionele partijen moeten nog steeds aan stemmen inboeten ten opzichte van 2014. CD&V stabiliseert wel na de laatste peiling in maart, toen de partij 15,1 procent behaald. Toch is de 15,3 procent van nu nog steeds 3,6 procent minder dan bij de vorige verkiezingen.

Sp.a kan haar ‘succesje’ uit de vorige peiling (13 procent) niet doortrekken en zakt terug weg naar 11,7 procent, ruim twee procent minder dan in 2014.

Opvallend: Open Vld flirt voor het eerst sinds 2015 opnieuw met 14 procent. Toch blijft de partij nog ruim anderhalf procent onder haar vorige verkiezingsresultaat (15,5 procent).

PS zakt verder weg, MR blijft grootste

Verkiezingen zouden nu geen goed nieuws betekenen voor de PS in Brussel. De Franstalige socialisten zakken verder weg naar 14,2 procent, bijna tien procent minder dan in 2014. En wat meer is, DéFI blijft stijgen, steekt de PS voorbij en wordt meteen de tweede grootste partij in Brussel.

(Lees verder onder de grafiek)

MR blijft met 17 procent de grootste in Brussel, al zijn de verschillen niet bijster groot in de hoofdstad. N-VA blijft de grootste Vlaamse partij in Brussel. Na een verrassende stijging in onze vorige peiling, groeien de Vlaams-nationalisten verder tot 6,7 procent.

PTB-GO! Fors achteruit, partij Modrikamen haalt kiesdrempel

De nummers een en twee blijven ongewijzigd in Wallonië. PS en MR zijn nog steeds de grootste volgens onze peiling, al moeten ze het respectievelijk wel met bijna negen procent en vijf procent minder doen dan in 2014. Opvallend is dat de MR van premier Michel verder blijft wegzakken, terwijl de PS stabiliseert.

(Lees verder onder de grafiek)

Ten opzichte van de vorige peiling in maart valt vooral de terugval van de partij van Raoul Hedebouw op. PTB-GO! valt van 17,3 procent terug naar 12,8 procent. En verbazend genoeg is het de Parti Populaire van advocaat Mischaël Modrikamen die daarvan profiteert, de rechtse Franstalige partij haalt met 7,3 procent voor het eerst de kiesdrempel.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.