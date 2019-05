De Grote Peiling: Crevits net niet populairste politicus

Bart De Wever blijft de populairste politicus van Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Opvallend: Hilde Crevits (CD&V) stijgt van de zesde naar de tweede plaats. Premier Charles Michel (MR) valt uit de top drie.

In de peiling werd de vraag gesteld 'Welke politicus wilt u dat in de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen'? Op die vraag antwoordde 56 procent van de respondenten met Bart De Wever. Daarmee is de N-VA-voorzitter opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen.

Bij de vorige peiling stond Theo Francken nog op plaats twee, maar daar komt nu een nieuwe naam op de proppen. Hilde Crevits stijgt van de zesde naar de tweede plek. 55 procent van de ondervraagden wil dat zij de komende maanden een grotere rol zal spelen, daarmee zit de De Wever op de hielen.

Theo Francken sluit de top drie af: 52 procent wil dat hij een grotere rol gaat spelen de komende maanden. Bij de vorige peiling was dat nog 59 procent. Bij de laatste peiling in december wilde 68 procent van de ondervraagden nog een grotere rol voor de ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Deze peiling bij 2522 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1000 in Wallonië, 1003 in Vlaanderen en 519 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 6 tot en met 14 mei 2019.De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel. Aangesloten bij: ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.