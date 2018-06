De Grote Peiling: Belg ongerust over pensioen

Driekwart van de Belgen denkt dat ze in de toekomst niet meer over een deftig pensioen zullen beschikken. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. De grote meerderheid is bovendien bereid te werken tot zijn 62ste, maar niet tot zijn 67ste.

De ongerustheid over het pensioen is in het hele land ongeveer even groot. In Vlaanderen vreest 71 procent dat het pensioen niet deftig meer zal zijn. Evenveel Brusselaars (ook 71 procent) delen die zorgen.

In Wallonië heerst nog grotere ongerustheid. Maar liefst acht op de tien Walen (82 procent) denken dat ze in de toekomst niet meer over een deftig pensioen zullen beschikken.

“Deftig” pensioen

Ook over wat een deftig pensioen is, zijn de meningen in het hele land min of meer gelijk. Vlamingen beschouwen een netto pensioen van 1.624 euro per maand als “deftig”. In Brussel en Wallonië zouden ze met iets minder tevreden zijn (respectievelijk 1.566 euro en 1.608 euro).

De kiezer heeft de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar (in 2030) duidelijk nog niet verteerd. In Vlaanderen aanvaardt 62 procent de verhoging niet. Er zijn net iets meer Brusselaars die de hogere pensioenleeftijd niet zien zitten (66 procent). In Wallonië gaat driekwart (76 procent) van de kiezers niet akkoord met 67 als pensioenleeftijd.

Beroep aankunnen

Dat de meerderheid niet akkoord gaat met 67 als wettelijke pensioenleeftijd, blijkt niet verwonderlijk. Zowel Vlamingen als Walen geven in De Grote Peiling namelijk aan dat ze denken hun huidig beroep mentaal en/of fysiek aan te kunnen tot hun 61ste (61,5 in Vlaanderen, 61,6 in Wallonië). Brusselaars zijn iets optimistischer en denken het te kunnen volhouden tot hun 63ste.

Koning Filip

Over Koning Filip is de meerderheid tevreden. Ze vinden dat hij in zijn vijf jaar als koning positief geëvolueerd is. Alleen in Wallonië heeft net iets minder dan de helft van de respondenten die mening (48 procent).

Of Koning Filip en Koningin Mathilde het imago van het koningshuis in de afgelopen vijf jaar gemoderniseerd hebben, daarover zijn de meningen verdeeld. Net iets minder dan de helft van de Belgen vindt van wel (46 procent in Vlaanderen, 49 procent in Wallonië en 47 procent in Brussel). In juli 2014, toen ze één jaar op de troon zaten, waren zowel Vlamingen, Walen als Brusselaars daar positiever over.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.