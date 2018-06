De Grote Peiling: alle regeringspartijen verliezen zetels

Als het morgen verkiezingen zouden zijn, zouden de regeringspartijen geen meerderheid meer behalen in het parlement. N-VA, CD&V, Open Vld en MR moeten zetels inleveren. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir.

N-VA blijft volgens de peiling nog altijd de grootste partij, met 26,5 procent van de stemmen en zou 29 zetels mogen innemen in het parlement. Dat zijn er twee minder dan bij de verkiezingen in 2014. Bij de vorige peiling in maart van dit jaar, haalde de partij nog 32 zetels. Maar nu moet de partij van Bart De Wever dus opnieuw zetels inleveren.

Coalitie

De coalitiepartners van N-VA doen het minstens even slecht. CD&V zou vier zetels verliezen mochten het morgen verkiezingen zijn, Open Vld twee en MR vijf. In 2014 haalde de coalitie nog 83 zetels, nu amper 70. Dat zijn er dus zes te weinig voor een meerderheid in het parlement.

De grafiek hieronder toont in de eerste halve cirkel de huidige zetelverdeling voor. De tweede halve cirkel geeft de zetelverdeling weer als er morgen verkiezingen zouden zijn.

(Meer onder de grafiek)

Socialisten en groenen

De PS zou het met zes zetels minder moeten stellen en strandt zo op zeventien zetels. De Vlaamse socialisten verliezen op hun beurt twee zetels. CdH krijgt er vier minder.

Groen en Ecolo gaan er allebei op vooruit, met respectievelijk vijf en drie nieuwe zetels. Vlaams Belang blijft groeien sinds de vorige peiling in maart en wint nu vijf zetels, oftewel nog één meer dan in maart. De PTB-PVDA stijgt met tien zetels.

Meer resultaten van De Grote Peiling:

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.