De Croo streng voor spontane acties bij bpost: “Extreemlinks hitst mensen op”

Minister van Overheidsbedrijven Alexander De Croo (Open Vld) kan maar weinig begrip opbrengen voor de spontane acties bij bpost. “Extreemlinks hitst die mensen op”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. “Dat is economische afbraak en wie heeft daar iets bij te winnen?”

Hoewel de gecoördineerde stakingsactie bij bpost al enkele dagen is opgeschort, blijven er lokaal enkele spontane acties ontstaan tegen de werkdruk van het bedrijf. Het waren de vakbonden zelf die enkele dagen geleden nog opriepen om opnieuw aan het werk te gaan. “Het punt is intussen gemaakt”, zei Jean-Pierre Nyns van ACOD aan VTM NIEUWS.

Economische afbraak

Die spontane acties worden volgens minister De Croo in gang gezet door extreemlinks. “Wat je nu ziet, met de spontane acties, dat is extreemlinks. Dat heeft niets meer met het stakingsrecht te maken”, is De Croo streng. “Dat is extreemlinks die mensen ophitst. Dit heeft met economische afbraak te maken. Wie heeft daar iets bij te winnen? Wie heeft er iets bij te winnen dat bpost als bedrijf onderuit zou gaan?”

Sterk bedrijf

Volgens De Croo ligt er nu heel wat op tafel waar zowel de vakbonden als de directie mee “kunnen werken”. “Laat ons dat nu een kans geven, zodat bpost opnieuw kan laten zien dat het een sterk bedrijf is.”

Meer over bpost:

Bekijk hier het integrale gesprek: