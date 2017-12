De Croo: "Ontslag Francken niet aan de orde"

Het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is vandaag niet aan de orde. Dat zegt vicepremier voor Open Vld, Alexander De Croo, na de uitspraken van zijn partijgenoot Karel De Gucht die vindt dat de staatssecretaris moet aftreden na de getuigenissen van Soedanezen die door ons land werden gerepatrieerd.

Eergisteren raakte de bal aan het rollen. Volgens getuigen zouden Soedanezen die de voorbije maanden door ons land zijn uitgewezen, gefolterd zijn bij aankomst in hun thuisland. Er ontstond heel wat ophef en de premier zei toen duidelijk: "Er zullen geen repatriëringen meer zijn tot eind januari".

In een interview met VTM NIEUWS reageerde Francken bits na de uitspraken van de premier. "Hij moet niet zeggen dat er geen repatriëringen zullen zijn, want er zijn er geen gepland", antwoordde Francken op de vraag of hij zich terruggefloten voelt. "Ik heb het onderzoek bevolen, ik heb mijn zaak onder controle, ik pas de wet toe. Ik doe wat hij (de premier nvdr.) mij heeft bevolen in augustus, geen tweede Calais. Dus nee, ik vind het niet correct." Ondertussen heeft Francken daarvoor zijn excuses aangeboden.

"Francken kan niet aanblijven"

De Gucht vindt dat de staatssecretaris niet kan aanblijven. "Francken kan niet langer staatssecretaris blijven. Hij is daar politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt voor", schrijft De Gucht in een column, die de bal meteen in het kamp van zijn partij Open Vld legt. "Een liberale partij die naam waardig kan dit niet laten passeren", luidt het.

Daar is vicepremier De Croo het niet mee eens. "Dat is niet aan de orde van de dag", zegt hij kort voor hij de ministerraad.

