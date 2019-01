De Croo: "Maar 1 op de 5 bedrijven voorbereid op brexit"

Volgens minister van Financien Alexander De Croo (Open Vld) is het aan de Britten om duidelijk te maken wat ze wél willen, nu het brexitakkoord tussen de Britse regering en de Europese onderhandelaars in het Britse Lagerhuis is afgeschoten. Vandaag blijkt dat maar 1 op de 5 bedrijven in ons land een douanenummer heeft om handel te blijven drijven met het Verenigd Koninkrijk. Minister De Croo gaat alles in het werk stellen om de rest van de bedrijven ook in orde te stellen met de regelgeving, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Het brexitplan van de Britse premier Theresa May is met een grote meerderheid weggestemd in het Britse Lagerhuis. Hoe het nu verder moet, is compleet onduidelijk. Volgens Open Vld-vicepremier De Croo is het nu aan de Britten om daar klaarheid in te scheppen. "Men is tegen de brexitdeal, tegen een nieuw referendum, tegen een harde brexit, men wil geen lid van de EU zijn, maar wat wil men dan wel? De tijd begint te dringen, 29 maart is niet veraf."

De Croo, ook minister van Financiën, zit over een dik uur samen met vertegenwoordigers van douane en het bedrijfsleven om een potentiële brexit zonder akkoord beter voor te bereiden. "Ik wil vanuit mijn bevoegdheid alles in het werk stellen om de Belgische bedrijven bij te staan. Leuk is het niet, maar we kunnen wel alles doen om het zo vlot mogelijk te laten verlopen", maakt de minister zich sterk.

Douane

De ontmoeting komt er vooral omdat ze op het kabinet-Financiën hebben gemerkt dat vier op de vijf bedrijven die met het VK handelen eigenlijk niet goed voorbereid zijn op de brexit. "Douaneformaliteiten zijn voor veel bedrijven, bijvoorbeeld kleinere kmo's, iets van een ver verleden, van voor de eengemaakte markt. Maar 20 procent heeft een douanenummer aangevraagd", zei De Croo.

De diensten van de minister gaan alle bedrijven nu een douanenummer geven, en de grootste opbellen om ze meer informatie te geven rond de douaneformaliteiten. De Croo plant ook nog extra aanwervingen van douaniers, bovenop het honderdtal dat er al is bijgekomen. "We zullen alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat de bedrijven kunnen rekenen op ons", maakt de minister zich sterk. Minister van Economie en Werk Kris Peeters (CD&V) kondigt op twitter aan dat de Brexit High Level Group onder leiding van graaf Paul Buysse volgende week dinsdag samenkomt. Tegen dan zou er duidelijkheid moeten zijn over welke richting premier May uit wil, zegt hij. "We zullen met High Level Group overleggen hoe we de Belgische economie en tewerkstelling veilig kunnen stellen in de nieuwe situatie."