De Crem en Van Langenhove clashen in commissie

De eerste deelname van Vlaams Belang-kopstuk Dries Van Langenhove draaide meteen uit op een clash. Een tussenkomst van Van Langenhove werd niet gesmaakt door Commissievoorzitter Pieter De Crem (CD&V). "Vertel uw leugens daar (partijbureau nvdr.), maar niet hier hé", haalde De Crem uit.

De clash vond plaats in de Commissie Binnenlandse Zaken, waar het over de overlast in openluchtzwembaden ging. De meeste politici waren het erover eens dat die overlast niet door de beugel kon, maar dat Van Langenhove de oorzaak bij "het falende beleid" legde, pikte De Crem niet.