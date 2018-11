De Clercq keert meteen kar: "Knips blijven"

De knips in het Gentse circulatieplan blijven dan toch. Dat zegt kersvers burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) in VTM NIEUWS. Tijdens de campagne bleef De Clercq nochtans volhouden dat die koste wat het kost zouden verdwijnen.

Die zogenaamde knips waren een heikel punt in de Gentse gemeenteraadsverkiezingen. Zo’n knip is een drukke plaats in de stad waar bepaalde vervoersmiddelen niet mogen doorrijden. Vooral de knips aan het Rabot en die in de Brugse poort moesten voor Open Vld verdwijnen, omdat ze wijken zouden afsnijden van de binnenstad.

Toch een ander verhaal nu duidelijk is dat De Clercq de sjerp krijgt. “De knips zijn een ding, die blijven”, zegt hij aan VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert. “We gaan investeren in de wijken, woonkwaliteit en openbaar domein verbeteren.”

Ook schepen en voormalig kandidaat-burgemeester Filip Watteeuw (Groen) wil de strijdbijl begraven. “De verkiezingscampagne is achter de rug, wij hebben een ijzersterk akkoord.”

Bekijk hier het integrale interview met Watteeuw en De Clercq: