De Clercq en Tommelein: “100 procent zeker dat we burgemeester worden”

Hoe zit het met de coalitievorming in Gent en Oostende? Open Vld-lijsttrekkers Matthias De Clercq en Bart Tommelein waren zondagavond heel snel om zichzelf als de nieuwe burgemeester van hun stad uit te roepen, maar hoeveel kans geven ze zichzelf een week na de gemeenteraadsverkiezingen?

"Ik geef mezelf honderd procent kans dat ik de nieuwe burgemeester van Gent wordt”, zegt lijsttrekker bij Open Vld, Mathias De Clercq. “Ik kan niet voor Mathias onderdoen, dus laten we ook maar voor honderd procent gaan”, aldus Tommelein die lijsttrekker is in Oostende.

Maar is dat niet te voortvarend? “Absoluut niet, er waren zondagavond al heel wat resultaten binnen. We zijn van 16,5 procent naar 25,2 procent gegaan. Wij zijn de sterkste stijger. We zijn van negen zetels naar vijftien zetels gegaan. En ik heb 24.000 voorkeursstemmen. De Gentenaars hebben duidelijk gesproken”, zegt Mathias De Clercq.

“Ik had voor mezelf de lat op twintig procent gelegd, maar toen de voorkeursstemmen binnenkwamen, was het duidelijk dat de Oostendenaar een heel duidelijk signaal had gegeven. Ik heb bijna duizend voorkeurstemmen meer dan Vande Lanotte, die toch wel 24 jaar de stad mee geleid heeft. Ik denk dat we de keuze van de kiezer moeten respecteren en volop gaan voor vernieuwing. Dat kan het best onder liberale leiding”, zegt Tommelein.

Coalitie Gent

Maar hoe moet het verder in Gent, waar intussen vier partijen rond de tafel zitten. “Je hebt sp.a en Groen en die zijn aan elkaar vastgebonden. En wij zijn met Open Vld vastgeklikt aan CD&V. We zijn nu met vier partijen, maar laat ons praten. Ik roep op om onder Gentse politici constructief te spreken”, aldus De Clercq.

Coalitie Oostende

Ook in Oostende speelt er een soortgelijk probleem. Lijsttrekker van Open Vld Bart Tommelein wil Groen bij de coalitie, maar Groen wil ook absoluut sp.a erbij. En dat is voor Tommelein geen optie. “Het is duidelijk wat de kiezer heeft gezegd en we moeten een nieuw verhaal hebben. Ik geloof in dat verhaal met Groen en Open Vld, samen met twee andere partijen die dat verhaal willen schrijven. Ik denk niet dat dat met sp.a kan”, aldus Tommelein.