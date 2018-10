De Clercq claimt sjerp in Gent, maar kartel geeft niet op

In Gent eist Open Vld-lijsttrekker Mathias De Clercq de burgemeesterssjerp op. "Voor het eerst in zestig jaar krijgt Gent opnieuw een liberale burgemeester", zei hij tijdens een toespraak voor partijmilitanten. De Clercq noemde geen coalitiepartners bij naam, maar had het over een "breed gedragen progressief project".

Terwijl de uitslagen van de verkiezingen in Gent nog binnenlopen, toont De Clercq zich dus al zegezeker. De Gentenaars "hebben duidelijk gekozen voor een positief, verbindend, evenwichtig project voor onze stad", zei hij. "Ze hebben duidelijk gekozen voor een liberale burgemeester."

De Clercq ziet zichzelf al als de "eerste liberale burgemeester in zestig jaar" en reikt de hand aan "iedereen die positief wil meewerken aan een vooruitstrevend project". Hij wil gaan voor een "breed gedragen progressief project".

Met 62 van de 91 bureaus geteld is Open Vld voorlopig de op een na grootste partij, met 15 zetels op 53. Het kartel sp.a-Groen komt voorlopig op 20 zetels uit, N-VA op 7, CD&V op 4, Vlaams Belang op 4 en PVDA op 3.

Kartel geeft niet op

In Gent geeft het progressief kartel de burgemeesterssjerp niet op. Dat bevestigt het kartel aan Belga. Sp.a en Groen verliezen volgens de voorlopige resultaten fors, maar ze blijven wel de grootste groep in de Gentse gemeenteraad. De liberalen, die nu meebesturen, willen een vervolg van paarsgroen enkel op voorwaarde dat hun lijsttrekker, Mathias De Clercq, burgemeester wordt.

Kartel gebroken?

Karin Temmerman (sp.a) en Filip Watteeuw (Groen) hebben nog maar pas aangekondigd dat het kartel samen blijft, maar was dat wel waar? Uit meerdere bronnen zou blijken dat er een stadsbestuur met Open VLD, CD&V en Groen in de maak is. Open VLD en CD&V zouden daarover al akkoord zijn en Groen zou van plan zijn om morgen het kartel alsnog op te blazen.

De partijen hebben via getuigen vaak al info over de uitslag nog voor die officieel is. Dat zou ook verklaren waarom het kartel dan toch opgeblazen lijkt te worden. Want als Groen moet kiezen zit het liever in een bestuur dan in de oppositie. Dat zou betekenen dat Mathias De Clercq wel degelijk zijn droom kan waarmaken om burgemeester te worden.