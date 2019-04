De Block wil één statuut voor alle werkenden

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei komt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) met een opmerkelijk pleidooi voor een eenheidsstatuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. "Verworven rechten blijven behouden. Maar voor mensen die nu beginnen te werken, zou het gelijk moeten zijn of ze dat als werknemer, ambtenaar of zelfstandige doen", zegt ze in een interview met De Tijd.

De Block wil dat mensen die in de volgende legislatuur aan hun carrière beginnen dezelfde pensioenrechten opbouwen en recht hebben op dezelfde uitkeringen, ongeacht of ze werknemers, ambtenaren of zelfstandigen zijn. Het moet mensen toelaten gemakkelijker van job te veranderen.

"Wie als ambtenaar stopt, zet nu zijn hoge pensioen op de helling. Daarom moet er meer lijn komen in de statuten."

Voorts pleit De Block voor een hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Ze zou die zelf graag uitvoeren als minister.

Een verlenging op Asiel en Migratie, waarvoor ze bevoegd werd nadat de N-VA uit de regering was verdwenen, ambieert ze niet. "I won't be back op die post", zegt ze.