We zijn vandaag exact 1 maand verwijderd van de verkiezingen van 26 mei. In VTM NIEUWS starten we met onze reeks van politieke duels, telkens tussen twee kopstukken, in het kader van de Stem van Vlaanderen.

Die reeks begint vanavond met Maggie De Block van Open-VLD, ondermeer verantwoordelijk voor Asiel en Migratie, en Theo Francken, haar opvolger en nu ook voorganger op dat departement.

De twee vliegen mekaar al maanden in de haren. We leggen hen ook de vragen voor die u ons heeft doorgespeeld.