De Block rolt spierballen: minister wil Palestijnen terugsturen

Nu asielzoekers uit de Palestijnse Gazastrook niet meer automatisch erkend worden, speelt minister Maggie De Block (Open Vld) met het idee om de dossiers van reeds erkende vluchtelingen uit die regio te herbekijken en hen mogelijk terug te sturen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag. Volgens de krant lijkt ze hiermee te willen aantonen dat ze geen te zachtaardig beleid voert.

Tot voor kort kreeg je als Palestijn uit de Gazastrook nagenoeg altijd asiel in ons land. Maar op 5 december paste het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zijn richtlijnen aan, omdat de situatie in Gaza niet meer voor iedereen "precair" was. Sindsdien bekijkt de asieldienst dossier per dossier.

De Block grijpt die nieuwe richtlijn aan om bij het CGVS te polsen of ze de vluchtelingenstatus van Palestijnen uit Gaza kan opheffen. Als het CGVS het licht op groen zet, kan dit betekenen dat erkende vluchtelingen hun statuut kwijtspelen en ons land worden uitgezet.

De Palestijnen zijn na de Syriërs de grootste groep asielzoekers in België: de teller stond eind oktober op 1.909 aanvragen.