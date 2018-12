De Block: "Calvo stond al te zwaaien met motie van wantrouwen"

"Sp.a, de ps en de Groenen hadden een motie van wantrouwen klaar, meneer Calvo stond er al mee te zwaaien. Dus wat dat betreft gaan we niet 'zwarte pieten'", zegt Maggie De Block (Open Vld) aan VTM NIEUWS.

De linksen verweten Open Vld de regering te hebben doen vallen door de tweet van voorzitster Gwendolyn Rutten gisteravond, waarin ze de focus op de begroting en de jobsdeal beklemtoonde. De oppositie benadrukte dat zij een deal nog zagen zitten als die tweet er niet geweest was. "Ik meen toch iets anders, ik was ter plaatse: 's middags waren ze al aan het tekenen. Maar we moeten niet onnozel doen, de regering is gevallen. De vraag is: hoe gaan we nu verder", aldus De Block.