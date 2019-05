De Block bereid te sleutelen aan remgeld

Ontslagnemend minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is bereid te sleutelen aan het remgeld. Dat zei ze in ‘Het Grote Gelddebat’ van VTM NIEUWS. Heel wat mensen kunnen een doktersbezoek op het einde van de maand niet betalen omdat het te duur is, als ze enkel het remgeld moeten betalen, zou dat al veel oplossen.

Op dit moment zijn er twee miljoen Belgen die bij de dokter enkel het remgeld betalen, en dus niet het volledige ereloon van ongeveer 25 euro. De huisartsen krijgen het saldo via de ziekenfondsen terugbetaald. Freya Vandenbossche (sp.a) vraagt nu om dat systeem uit te breiden naar alle Belgen.

Ontslagnemend minister van Volksgezondheid De Block is niet tegen het voorstel, maar benadrukt dat er de voorbije jaren al veel stappen zijn gezet. “Vroeger moesten mensen langer wachten eer ze het verschil kregen terugbetaald, nu staat dat vaak de dag nadien al op hun rekening. Oorspronkelijk was het plan om het systeem aan te bieden aan een grotere groep, maar de mutualiteiten konden niet volgen met informatica. Maar na vijf jaar is dat misschien wel mogelijk.”