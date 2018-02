De Backer wil strijd tegen drugs opvoeren

De strijd tegen drugs in Antwerpen moet meer via zwartgeldcircuits gebeuren. Dat vindt staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude, Philippe De Backer (Open Vld). “We moeten een tandje bijsteken”, zegt hij in VTM NIEUWS. Zo wil hij louche winkels harder aanpakken én havenarbeiders beter en meer screenen.

Huidig Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) voert al even de ‘war on drugs’, maar die is volgens De Backer niet goed genoeg. “We moeten een tandje bijsteken”, zegt de kandidaat-burgemeester voor Open Vld in Antwerpen in de studio van VTM NIEUWS.

Louche handels sluiten

De Backer linkt de strijd tegen drugs in Antwerpen aan zijn federaal mandaat, de strijd tegen sociale fraude. “In Antwerpen zie je dat zwart geld gelinkt is aan het drugsmilieu. Dat zwart geld komt binnen via louche handeltjes”, meent De Backer. “Die achterdeurtjes moeten we sluiten en die zaakjes moeten we harder aanpakken.”

Havenarbeiders screenen

“Tegelijkertijd moeten we ook de voordeur sluiten”, zegt hij. “Drugs in Antwerpen blijft voornamelijk binnenkomen via de haven.” Dus wil de Open Vld’er de havenarbeiders beter screenen. “Bij ons worden havenarbeiders slechts een keer gescreend, nadien niet meer.” Dat moet dus beter, vindt De Backer.

Bekijk hier het volledige gesprek: