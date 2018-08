De Backer haalt uit: “De Wever is emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden”

Staatssecretaris en Open Vld-lijsttrekker in Antwerpen Philippe De Backer haalt in een interview met Le Soir zwaar uit naar zijn coalitiepartner Bart De Wever. “Hij is emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden”, vindt de liberaal, die nog zegt dat “Antwerpen een burgemeester nodig heeft met empathie, niet iemand die polariseert”.

Hoewel De Backer mee in de coalitie van De Wever zit, samen met CD&V, is hij erg negatief voor de Antwerpse burgemeester. “Hij moet absoluut zijn stijl als burgemeester herzien”, klinkt het.

Want de coalitie heeft dan wel wat in gang gezet en zaken verwezenlijkt in Antwerpen, het is vooral De Wevers toon die anders moet: “Dat is wat me het meest ergert. Bart De Wever is in mijn ogen emotioneel ongeschikt om een stad zoals Antwerpen te leiden. We hebben iemand nodig met empathie, iemand die de dialoog aangaat, die zich oprecht interesseert in de problemen van zijn burgers. Bart De Wever doet niet anders dan polariseren. En dat is niet goed voor een stad die zowel sociaal als economisch erg divers is. Mocht ik burgemeester zijn, ik zou een andere toon aannemen.”

De Backer heeft het onder andere over de uitspraken van De Wever over Marokkaanse berbers in 2015. De Antwerpse burgemeester noemde hen toen “een gesloten gemeenschap” die “vatbaar is voor radicalisering”. Ook deed hij de uitspraak dat “joden conflicten vermijden, in tegenstelling tot moslims, die wel hun plek opeisen in de publieke ruimte”.

Schuld afschuiven op de anderen

De liberaal heeft ook geen hoge pet op met het feit dat De Wever bij problemen de schuld altijd op anderen zou schuiven, zoals op Nederland voor de Antwerpse drugsproblematiek. De Backer pleit in dat opzicht voor meer agenten op straat die contact houden met burgers om informatie te verzamelen.

Een coalitie met N-VA sluit De Backer desondanks niet uit. ”We hopen een goed resultaat neer te zetten dat ons in staat stelt om op de beslissingen te wegen. Wij staan open voor alle coalities, behalve dan met extreme partijen zowel op rechts als links. Het belangrijkste voor ons is dat we een liberale koers kunnen varen, zonder discriminatie en zonder haat.”