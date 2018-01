De Backer haalt uit: "Cut the crap, A'pen verdient beter"

Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer heeft in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling fel uitgehaald naar de andere partijen en lijsttrekkers in de Scheldestad. Volgens hem was de inhoud van het politieke debat de voorbije weken ondermaats: de politici van links en rechts hadden het vooral over zichzelf, over "honden en dromedarissen" en over de eigen postjes. "Ik heb maar één boodschap voor hen: cut the crap, stop met die zever, want de Antwerpenaar verdient beter."

De Backer deed de Antwerpenaar een aantal beloftes in zijn toespraak. Zo wil zijn partij van onderwijs een topprioriteit blijven maken. "Het is niet normaal dat een jongere uit Wilrijk tien keer meer kans heeft om naar de universiteit te gaan dan iemand uit Stuivenberg. Je afkomst mag niet je toekomst bepalen. Geen enkel talent mag in onze stad verloren gaan, daarom ontwikkelde schepen Marinower het project AREA 2020 om jongeren uit moeilijkere buurten meer kansen te geven en daarom willen wij ook investeren in innovatief onderwijs en gedreven leerkrachten."

De Antwerpse lijsttrekker benadrukte ook het belang van de lokale handelaars en een evenwichtig veiligheidsbeleid, en wil meer investeren in 'vergeten buurten' als Antwerpen-Noord, Deurne-Noord, de Bredabaan in Merksem of de Turnhoutsebaan in Borgerhout.

Diversiteit

De Backer zei in zijn toespraak voorts dat hij het niet normaal vindt dat de diversiteit in Antwerpen niet als een troef gezien wordt. Hij wil af van het "groepsdenken", van mensen die gereduceerd worden tot maar één ding. "Niet elke Antwerpenaar moet hetzelfde zijn of hetzelfde denken. Elk individu is anders en ik gun elke Antwerpenaar zijn eigen stad."

"Maar we hebben wel nood aan spelregels die alle Antwerpenaars met elkaar verbindt en dat zijn de universele mensenrechten en de waarden van de verlichting zoals de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw en de rechtsstaat." Hij stelde tot slot dat Antwerpen alleen met de liberalen erop vooruit zal gaan.