Dan toch transparantie over skybox Ghelamco

Op de eerste Gentse gemeenteraad sinds de Ghelamco-affaire heeft het stadsbestuur beloofd de regels voor het gebruik van de skybox in het stadion aan te scherpen. Op vraag van CD&V-gemeenteraadslid Veli Yüksel komt er een register waarin vergaderingen en betalers in de toekomst worden opgelijst.

Het stadsbestuur had volledige transparantie beloofd over het gebruik van de skybox, "maar ik bleef op mijn honger zitten", zei Yüksel, die blinde vlekken zag op een lijst die aan de gemeenteraad werd overgemaakt. Die lijst, met etentjes en vergaderingen in de skybox door schepenen en andere mandatarissen, werd tot grote ergernis van de oppositie pas kort voor de gemeenteraad bezorgd.

80.000 euro

Het ging om zowat 80.000 euro in vier jaar tijd, een bedrag dat eerder op een persconferentie ter inzage was voorgelegd. Het stadsbestuur sprak van een volledige lijst, al beperkt de wet op de privacy de identificatie en openbaarheid van sommige namen.

Slapende honden

"Door de krakkemikkige communicatie heeft men slapende honden wakker gemaakt", zei N-VA-raadslid Siegfried Bracke. Er lijkt consensus over de nood aan een systematische rapportering van alle onkosten in de skybox, hoe klein ook.

