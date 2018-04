Crombez zingt: "Maar je mag me wegstemmen"

Sp.a-voorzitter John Crombez heeft op de vooravond van het Feest van de Arbeid een klein optreden opgevoerd in Gent. Hij nam er de microfoon en zijn gitaar en begon enkele van zijn favoriete nummers te spelen. "Als je het niet goed vindt, mag je me wegstemmen. Een beetje zoals in The Voice", grapt hij nog.

Op de Rooigemlaan in Gent, aan de Brugse Poort, organiseerde de sp.a een 'Groot Volksfeest' met niemand minder dan hun eigen voorzitter als entertainer. Crombez zong enkele liedjes en kon rekenen op applaus van de aanwezigen, die ondertussen een hapje konden eten. Ook Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) was aanwezig.

Crombez had net ervoor een speech gegeven in de Vooruit in Gent, waar hij het had over de "nieuwe strijd" voor de zorgzekerheid. Volgens de sp.a-kopman kampt Vlaanderen met een zorgcrisis. Er staan 14.000 mensen met een handicap op een wachtlijst, terwijl er bedden leeg staan. Ook de zorgverleners zelf blijven in de kou staan, vindt Crombez.

