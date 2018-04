Crombez voert 'nieuwe' strijd voor zorgzekerheid

Voor de sp.a is 1 mei niet alleen een feestdag, maar ook een dag om een "nieuwe strijd" te voeren, een strijd "voor minder zorgen en een nieuwe zekerheid: de zorgzekerheid". Dat zei voorzitter John Crombez in de Gentse Vooruit, aan de vooravond van het Feest van de Arbeid.

Volgens de sp.a-kopman kampt Vlaanderen met een zorgcrisis. Er staan 14.000 mensen met een handicap op een wachtlijst, terwijl er bedden leeg staan. Ook de zorgverleners zelf blijven in de kou staan, vindt Crombez.

Zorgcrisis

De Vlaamse regering moet dan ook haar 200 miljoen euro begrotingsoverschot gebruiken om de zorgcrisis op te lossen. Crombez: "Gebruik dat overschot van 200 miljoen om extra zorgverleners aan te werven. Gebruik dat overschot van 200 miljoen om de 14.000 Vlamingen met een handicap die wachten op zorg, ook zorg te geven. Gebruik dat overschot van 200 miljoen om die verdomde lege bedden in te vullen. Dat kun je nú! En dat kun je meteen! Dát is zorgzekerheid!"

Pensioen

Crombez herhaalde zijn pleidooi voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar heeft gewerkt. "Elk uur telt voor een volwaardige sociale bescherming. Werk je flexi of ben je vast in dienst? Werk je als student in het weekend om iets extra's te verdienen? Ben je freelancer, zelfstandige of ambtenaar? Het maakt niet uit, want dat onderscheid is niet meer van deze tijd. Elk uur werk telt, ook voor je pensioen."

Ook de socialistische vakbond ABVV wil zo'n minimumpensioen, zei afscheidnemend voorzitter Rudy De Leeuw. Hij kant zich tegelijk tegen een pensioenverlies bij vervroegd pensioen omwille van zwaar werk, "zoals de regering op het oog heeft en wat een pensioenverlies tot 250 euro per maand zou betekenen".