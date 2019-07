Crombez roept achterban bijeen: wil sp.a in Vlaamse regering?

John Crombez roept vanavond alle afdelingsvoorzitters van sp.a bijeen om te horen wat ze vinden van deelname aan de Vlaamse regering. Vermoedelijk weten we al dit weekend of Bart De Wever (N-VA) nu in zee gaat met sp.a of CD&V.

Kleurt de volgende Vlaamse regering nu Zweeds of Bourgondisch? Na een maand stilstand zou het antwoord op die vraag wel eens heel snel kunnen vallen. Open Vld lijkt een zekerheid, CD&V en sp.a liggen in de weegschaal. Al van voor de verkiezingen heerst de indruk dat De Wever CD&V zou kunnen inruilen voor sp.a, zoals hij eerder in Antwerpen deed. Maar sinds 26 mei liggen die kaarten heel slecht. Een Bourgondische coalitie heeft amper twee zetels op overschot en bij de verschrompelde sp.a is de appetijt om Vlaams met N-VA te regeren beperkt. Onder anderen ex-voorzitter Bruno Tobback liet zich onlangs nog sceptisch uit over samenwerking met N-VA.

Maar de sfeer is aan het omslaan, valt in de partij te horen. Met name onder invloed van federaal informateur Johan Vande Lanotte, die een Vlaamse Bourgondische coalitie als een glijmiddel ziet voor de besprekingen tussen N-VA en PS op federaal niveau. Omdat de Vlaamse fractie echter diep verdeeld is, roept John Crombez nu de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen bijeen. Dat is een orgaan dat niet zo vaak samenkomt, maar waar de aangeslagen Crombez nog veel steun geniet. Hij schakelde de raad eerder in om de decumul door te duwen.

Of dat betekent dat CD&V gezien is als de sp.a-basis ‘ja’ zegt, is nog niet duidelijk. “Onze lat ligt heel hoog”, klinkt het bij de sp.a-top. N-VA houdt strategisch alle opties open: “Tegen of tijdens het weekend wordt de knoop doorgehakt.”