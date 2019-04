Crombez optimistisch de campagne in: “De rest moet zeggen, ‘Miljaar, daar zijn die sossen weer’”

Sp.a-voorzitter John Crombez heeft in Gent de aftrap gegeven van de verkiezingscampagne met een sterke klemtoon op ‘zekerheid’. “Zekerheid op een job die loont, betaalbare facturen en een pensioen”, zegt Crombez. De socialisten willen, ondanks tegenvallende peilingen, fors winnen. “Zodat de anderen op 26 mei zeggen: miljaar, daar zijn die sossen weer.”

De aftrap van de socialistische campagne is vanmiddag gegeven met een keuze voor koopkracht, pensioenen en zorg. Voorzitter Crombez verwees naar een rondvraag bij duizend Vlamingen. “Leerkrachten en verplegers, fabrieksarbeiders en bedienden. Mensen die onze economie echt doen draaien. Wat me opvalt, is dat ze eigenlijk weinig vragen. Behalve een beetje zekerheid.”

De campagne zal volgens de sp.a-voorzitter de komende vijf weken draaien rond sociaaleconomische thema’s. “Waarom je best doen als een job niet loont? Waarom belastingen betalen als de zorgsector en het onderwijs kreunen onder een gebrek aan middelen en personeel? Mensen vinden dat niet normaal. Wij vinden dat ook niet normaal.”

De socialisten maken zich sterk dat de plannen “haalbaar en betaalbaar” zijn. De partij legt daarvoor een rode taxshift op tafel die belastingen op arbeid sterk verlaagt en meer inkomsten haalt uit onder meer de meerwaarde die gerealiseerd wordt uit vermogen, huurinkomsten en het privégebruik van bedrijfswagens. Een fiscale verschuiving van zowat 12 miljard euro.