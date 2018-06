Crombez en sp.a "vierkant uitgelachen"

Gesterkt door zijn eerdere successen in het F-16-dossier lijkt het erop dat sp.a-voorzitter John Crombez al te lichtzinnig en al te gretig is omgegaan met nieuwe mails. “De geloofwaardigheid van Crombez staat zwaar onder druk”, zegt professor politicologie Carl Devos. “Hij en zijn partij worden vierkant uitgelachen.”

Met twee nieuwe legermails in de hand eiste Crombez woensdag het ontslag van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Volgens de socialist bewezen die twee mails dat Vandeput gelogen had tegenover de Kamer. Intussen wordt echter de authenticiteit van de mails, die Crombez kreeg van een anonieme bron, serieus in twijfel getrokken. Ze zijn waarschijnlijk vals.

"Vervalst om sp.a in val te laten lopen"

Dat bevestigt ook Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters). Hij kreeg de afgelopen dagen eveneens mails binnen. “Mijn bron is formeel: de e-mails werden bewust vervalst, om de sp.a in de val te laten lopen. Hij moet zelfs lachen met alle fouten die erin staan”, zegt hij in een interview met De Morgen. “Er staan te veel fouten en eigenaardigheden in de mails”, voegt het oppositielid toe.

"Mails beter weggelaten"

Crombez zelf moet het vanochtend uitleggen aan het partijbureau van sp.a. Intern wordt gevreesd voor de geloofwaardigheid van de partij.

Ook Crombez lijkt nattigheid te voelen. Hij stuurt zijn originele verdediging alvast bij. “Achteraf was het misschien beter dat we die mails hadden weggelaten, want de conclusie van ons onderzoek blijft ook zonder die mails dezelfde: Vandeput loog. Het ging om een strategische keuze die mogelijk verkeerd was, omdat ze de aandacht wegtrekt van de essentie.”

Boemerang

Politicoloog Carl Devos (UGent) denkt dat Crombez diep in de problemen zit. “In het beste geval heeft hij zich te makkelijk laten misleiden”, analyseert hij. “In het slechtste geval wist hij dat zijn informatie twijfelachtig was en heeft hij toch doorgezet. Maar dat lijkt me te roekeloos om te geloven. Hoe dan ook: de geloofwaardigheid van Crombez, die dit dossier persoonlijk heeft geleid, staat zwaar onder druk. Hij en bijgevolg ook de sp.a worden nu vierkant uitgelachen.”

Het F-16-dossier stond symbool voor het herwonnen zelfvertrouwen van de socialisten, na moeilijke oppositiejaren. “Crombez heeft ook veel tijd en middelen geïnvesteerd in het dossier omdat hij ervan overtuigd was dat Vandeput zou vallen. Nu keert dit als een boemerang terug in zijn gezicht”, zegt Devos.